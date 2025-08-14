João Almeida “100% recuperado” para a Vuelta

14 ago, 2025 - 23:08 • Carlos Calaveiras
O ciclista João Almeida, da UAE Emirates, garante que está totalmente recuperado da fratura de uma costela sofrida na Volta a França e que continua a preparar a Volta a Espanha em bicicleta.
Num vídeo partilhado nas redes sociais, o português deixou boas notícias.
“Já estou 100% recuperado. Estou a preparar-me para a Volta a Espanha, onde espera estar perto do meu melhor [nível], para fazer a minha freguesia orgulhosa de mim”, disse.
João Almeida agradecia aos organizadores do Grande Prémio de ciclismo jovem, na sua terra A-dos-Francos.
De recordar que Almeida sofreu uma queda durante a 7.ª etapa do Tour e abandonou a prova durante a 9.ª tirada devido a uma fratura numa costela.
Na Vuelta, o português vai comandar a equipa da UAE Emirates, numa co-liderança com o espanhol Juan Ayuso.