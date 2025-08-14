Jonathan Caicedo ganha no alto da Torre. Nych reforça liderança

14 ago, 2025 - 17:39
O ciclista equatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) venceu a sétima etapa da Volta a Portugal em Biclicleta, que terminou no alto da Torre.
O russo Artem Nych foi segundo e reforçou a liderança na prova. O português Gustavo Leaça foi terceiro, a 46 segundos, depois de ter sido o maior animador da etapa.
Na geral, Nych tem agora 46 segundos de vantagem sobre o novo segundo colocado, o colega de equipa Alexis Guerin. e 1.20 sobre Jesus Pena e 1.21 sobre Byron Munton.[em atualização]