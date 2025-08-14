Menu
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Basquetebol

Neemias Queta condicionado nos jogos de treino de Portugal

14 ago, 2025 - 18:50

Portugal prepara a participação no Europeu da modalidade.

O selecionador de basquetebol, Mário Gomes, confirma que Neemias Queta vai jogar condicionado os dois próximos particulares antes do Europeu da modalidade.

“Vai fazer os dois jogos, mas vai jogar limitado a 14/15 minutos por jogo” devido às regras impostas pelos Boston Celtics, da NBA.

A equipa das quinas vai participar no Torneio Internacional de Braga contra Islândia e Suécia.

“Estes jogos vão servir para ver em que patamar é que estamos em termos da resposta dos jogadores e da equipa, em que estado de forma é que estamos”, disse o técnico à Lusa, depois do treino realizado no Fórum Braga.

Mário Gomes não tem dúvidas: “São equipas fortes, com os mesmos objetivos que nós, e que nos vão colocar problemas idênticos aos que vamos encontrar na fase final”.

Na semana passada, Portugal derrotou a Espanha por 76-74, e perdeu com a Espanha B (64-63) e com a Argentina (84-70).

No Europeu, a equipa das quinas vai defrontar Sérvia, Turquia, Letónia e Estónia, além da República Checa.

