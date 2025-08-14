Menu
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
Jogos Mundiais

Ouro para Catarina Dias no kickboxing

14 ago, 2025 - 15:59

Portugal passa a somar 10 medalhas, três de ouro, no evento que decorre na China.

A lutadora Catarina Dias conquistou a medalha de ouro na modalidade de kickboxing (K1 70kg) durante os Jogos Mundiais.

Esta é a terceira medalha de ouro para a seleção portuguesa, durante o evento que decorre na China, depois dos ginastas Gabriel Albuquerque e Lucas Santos, no trampolim sincronizado, e de Diana Gago, no duplo minitrampolim.

Ao todo são agora 10 medalhas, o que já supera os melhores resultados de sempre.

Na final, a atleta lusa derrotou a israelita Polina Grossman, líder do ranking mundial e atual campeã da Europa.

