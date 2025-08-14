Samuel Barata falha Mundiais de Tóquio

O maratonista Samuel Barata abdica da participação nos Mundiais de Atletismo de Tóquio, em setembro.

O atleta do Benfica deixou mensagem nas redes sociais a explicar que ainda está a recuperar de lesões.

Barata diz que ainda não está a 100% e que, apesar de já ter voltado aos treinos, não tem tempo para recuperar a forma.

“É uma decisão difícil. É triste. Não estou nada contente. Os últimos três meses não têm sido fáceis, a recuperar de lesões. Já estou a começar a treinar, mas não estou a 100% e estou ainda limitado”, disse.

Acrescentou que “falta tempo” para preparar a maratona convenientemente. Por isso, agora quer recuperar e voltar às competições o mais rápido possível.