Andam por aí ciclistas rápidos? Conheça a oitava etapa da Volta a Portugal

15 ago, 2025 - 08:50 • Lusa
Os ciclistas mais rápidos têm esta sexta-feira a derradeira oportunidade na oitava etapa da 86.ª Volta a Portugal, para a qual o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) parte com uma liderança reforçada após a subida à Torre.
O bicampeão em título saiu mais líder da sétima etapa e vai partir para os 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Santarém com 46 segundos de vantagem sobre o colega francês Alexis Guérin e 01.20 minutos sobre o colombiano Jesús Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), que é terceiro.
O pelotão sai da Praça Dias Ferreira às 13:00 e só ao quilómetro 65,6 encontrará a primeira de duas contagens de montanha de quarta categoria da jornada, em Abrantes.
Volta a Portugal
Seguem-se as metas volantes de Constância (79) e Alpiarça (130,6), antes de nova subida, situada ao quilómetro 144.
Antes da meta, instalada na Avenida Dom Afonso Henriques, onde a chegada está prevista para as 17:24, o pelotão ainda encontra novo sprint intermédio no Cartaxo, ao quilómetro 164,9.
A aproximação ao risco final é feita em ligeira subida, podendo prejudicar os sprinters puros.