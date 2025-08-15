Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Volta a Portugal

Andam por aí ciclistas rápidos? Conheça a oitava etapa da Volta a Portugal

15 ago, 2025 - 08:50 • Lusa

Ciclistas vão pedalar entre Ferreira do Zêzere e Santarém (178,2km). Artem Nych (Anicolor-Tien21) tem 46 segundos de vantagem.

Os ciclistas mais rápidos têm esta sexta-feira a derradeira oportunidade na oitava etapa da 86.ª Volta a Portugal, para a qual o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) parte com uma liderança reforçada após a subida à Torre.

O bicampeão em título saiu mais líder da sétima etapa e vai partir para os 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Santarém com 46 segundos de vantagem sobre o colega francês Alexis Guérin e 01.20 minutos sobre o colombiano Jesús Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), que é terceiro.

O pelotão sai da Praça Dias Ferreira às 13:00 e só ao quilómetro 65,6 encontrará a primeira de duas contagens de montanha de quarta categoria da jornada, em Abrantes.

Seguem-se as metas volantes de Constância (79) e Alpiarça (130,6), antes de nova subida, situada ao quilómetro 144.

Antes da meta, instalada na Avenida Dom Afonso Henriques, onde a chegada está prevista para as 17:24, o pelotão ainda encontra novo sprint intermédio no Cartaxo, ao quilómetro 164,9.

A aproximação ao risco final é feita em ligeira subida, podendo prejudicar os sprinters puros.

