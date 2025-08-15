Basquetebol. Voytso regressa ao FC Porto

15 ago, 2025 - 15:59
O internacional português Vladyslav Voytso é reforço do FC Porto para a equipa de basquetebol.
O extremo regressa aos dragões depois de dois anos em Espanha, no GA Cantabria.
“É uma sensação ótima voltar a um sítio onde passei imensos anos, onde fui feliz e onde conquistei troféus. Foram muitos treinos, muitas gargalhadas com os colegas e algumas lágrimas até. Estou muito contente, até fiquei nostálgico no caminho para cá. Estou muito contente, motivado e entusiasmado”, disse o basquetebolista, de 26 anos.
Voytso está agora ao serviço da Seleção a preparar a presença no Eurobasket.