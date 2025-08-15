Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Volta a Portugal

​Há um pelotão invisível na Volta. Vestem farda, abrem caminho a ciclistas e alguns até têm um sonho

15 ago, 2025 - 08:25 • Pedro Castelo*

Tal como as equipas de ciclismo têm reuniões estratégicas diárias, também a GNR prepara cada etapa ao detalhe. O processo começa muito antes da prova

A+ / A-

Enquanto o público se concentra nas bicicletas coloridas que rasgam estradas e metas, há um outro pelotão, discreto, mas indispensável, a garantir que cada etapa da Volta a Portugal decorre em total segurança: o Destacamento de Trânsito Eventual da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O capitão Ricardo Vieira, comandante desta força, explica que o destacamento é criado anualmente para acompanhar provas de ciclismo nacionais e internacionais. “É uma força que na sua constituição tem uma seleção rigorosa e, ao longo do ano, um aperfeiçoamento e formação contínua para podermos proporcionar aos eventos e a todos os utilizadores da via pública a maior segurança possível”, explica à Renascença.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O trabalho destes militares não se limita a abrir caminho. São eles os primeiros a entrar em contacto com o trânsito normal, comunicando diretamente com condutores e resolvendo situações antes que o pelotão chegue. Partem, em média, 15 minutos à frente dos ciclistas, podendo ser 20 ou 25, dependendo do tipo de via e da complexidade do percurso.

“Estamos muito à frente para ter tempo de resolver todos os conflitos e garantir que, quando os ciclistas passam, o ambiente é de festa e sobretudo seguro”, diz-nos o capitão Ricardo Vieira.

Tal como as equipas de ciclismo têm reuniões estratégicas diárias, também a GNR prepara cada etapa ao detalhe. O processo começa muito antes da prova, com o reconhecimento do percurso e um estudo minucioso das necessidades de policiamento, em coordenação com PSP, municípios e direção da prova.

Antes de cada etapa, há sempre um briefing para identificar perigos e pontos críticos. “É para que os nossos motociclistas não sejam surpreendidos no local com situações inesperadas”, refere Ricardo Vieira.

​Etapa da Volta para amadores juntou 850 ciclistas: “Somos recebidos na meta como os profissionais”

Volta a Portugal

​Etapa da Volta para amadores juntou 850 ciclistas: “Somos recebidos na meta como os profissionais”

Se no calendário oficial esta etapa não conta para(...)

A Volta a Portugal é o ponto alto da temporada para estes militares. “Fazer parte do destacamento de trânsito eventual é o culminar de anos dedicados à especialização de trânsito na GNR. É um sonho estar aqui e fazer parte desta equipa. E é extremamente gratificante ver que o nosso trabalho dá frutos e proporciona ao ciclismo a festa que deve ser”.

Assim, enquanto as atenções estão voltadas para a meta, há um pelotão invisível a trabalhar quilómetros à frente, garantindo que a estrada está livre, segura e pronta para receber a caravana da Volta.

*jornalista em serviço especial para a Rádio Renascença

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?