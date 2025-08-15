Jaime Faria nas meias-finais de Challenger nos Estados Unidos

15 ago, 2025 - 21:38 • Lusa
O tenista português Jaime Faria apurou-se para as meias-finais do Challenger de Sumter, nos Estados Unidos, ao vencer o estónio Mark Lajal em três sets.
Faria, 124.º do ranking ATP, perdeu o primeiro parcial por 5-7, mas acabou por se impor a Lajal (150.º) nos dois seguintes, por 6-4 e 7-6 (10-8), num longo encontro que durou mais de três horas em piso duro.
Nas meias-finais do torneio que decorre na Carolina do Sul, o tenista luso, nono cabeça de série, terá pela frente o italiano Mattia Bellucci, número 74 do mundo e terceiro pré-designado em Sumter, que eliminou o eslovaco Lukas Klein em dois sets.