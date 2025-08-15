Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Jaime Faria nas meias-finais de Challenger nos Estados Unidos

15 ago, 2025 - 21:38 • Lusa

O próximo adversário vai ser o italiano Mattia Bellucci.

A+ / A-

O tenista português Jaime Faria apurou-se para as meias-finais do Challenger de Sumter, nos Estados Unidos, ao vencer o estónio Mark Lajal em três sets.

Faria, 124.º do ranking ATP, perdeu o primeiro parcial por 5-7, mas acabou por se impor a Lajal (150.º) nos dois seguintes, por 6-4 e 7-6 (10-8), num longo encontro que durou mais de três horas em piso duro.

Nas meias-finais do torneio que decorre na Carolina do Sul, o tenista luso, nono cabeça de série, terá pela frente o italiano Mattia Bellucci, número 74 do mundo e terceiro pré-designado em Sumter, que eliminou o eslovaco Lukas Klein em dois sets.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?