Rotem Tene ganha etapa em Santarém

15 ago, 2025 - 17:31
O israelita Rotem Tene (Israel Academy) venceu ao sprint, num pequeno grupo, a etapa oito da Volta a Portugal em Bicicleta, que terminou em Santarém.
Esta é a quarta vitória da equipa da Israel Academy nesta edição da "Grandíssima".
Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano) e Francisco Campos (APHotels & Resorts-Tavira-Farense) chegaram logo a seguir.
Já o pelotão chegou a 2m22, com Raul Rota, da Rádio Popular-Boavista, na frente.
Artem Nych, da Anicolor, mantém a camisola amarela com 46 segundos de vantagem sobre o colega Alexis Guerin e 1.20 minutos para Jesus Peña (APHotels & Resorts-Tavira-Farense)..
A penúltima etapa, este sábado, leva os ciclistas de Alcobaça ao Alto de Montejunto.