Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Rotem Tene ganha etapa em Santarém

15 ago, 2025 - 17:31

[em atualização]

A+ / A-

O israelita Rotem Tene (Israel Academy) venceu ao sprint, num pequeno grupo, a etapa oito da Volta a Portugal em Bicicleta, que terminou em Santarém.

Esta é a quarta vitória da equipa da Israel Academy nesta edição da "Grandíssima".

Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano) e Francisco Campos (APHotels & Resorts-Tavira-Farense) chegaram logo a seguir.

Já o pelotão chegou a 2m22, com Raul Rota, da Rádio Popular-Boavista, na frente.

Artem Nych, da Anicolor, mantém a camisola amarela com 46 segundos de vantagem sobre o colega Alexis Guerin e 1.20 minutos para Jesus Peña (APHotels & Resorts-Tavira-Farense)..

A penúltima etapa, este sábado, leva os ciclistas de Alcobaça ao Alto de Montejunto.

[em atualização]
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?