  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Basquetebol. Portugal derrota Suécia

16 ago, 2025 - 20:06

A equipa das quinas vai participar no Europeu de basquetebol.

A seleção portuguesa de basquetebol derrotou a Suécia, por 78-61, em mais um jogo de preparação para o Europeu da modalidade.

Apesar disso, ao intervalo, os suecos venciam por 36-29.

Na equipa das quinas, Neemias fez 12 pontos, 7 ressaltos e 1 desarme, apesar de ter jogado apenas 15 minutos.

Em destaque também estiveram Travante Williams (18 pontos e 7 ressaltos) e Diogo Brito (13 pontos).

No Euro, Portugal vai defrontar Rep. Checa (dia 27), Sérvia (29), Turquia (30), Letónia (1 de setembro) e Estónia (3).

