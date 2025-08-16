Basquetebol. Portugal derrota Suécia

16 ago, 2025 - 20:06
A seleção portuguesa de basquetebol derrotou a Suécia, por 78-61, em mais um jogo de preparação para o Europeu da modalidade.
Apesar disso, ao intervalo, os suecos venciam por 36-29.
Na equipa das quinas, Neemias fez 12 pontos, 7 ressaltos e 1 desarme, apesar de ter jogado apenas 15 minutos.
Em destaque também estiveram Travante Williams (18 pontos e 7 ressaltos) e Diogo Brito (13 pontos).
No Euro, Portugal vai defrontar Rep. Checa (dia 27), Sérvia (29), Turquia (30), Letónia (1 de setembro) e Estónia (3).