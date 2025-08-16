Menu
  • 15 ago, 2025
Ténis

Jaime Faria perde nas meias-finais de Sumter

16 ago, 2025 - 18:49 • Lusa

Atleta luso foi derrotado por adversário italiano.

O tenista português Jaime Faria foi derrotado nas meias-finais do Challenger de Sumter, nos Estados Unidos, pelo italiano Mattia Bellucci, em dois sets.

Faria, 124.º do ranking ATP e número dois nacional, foi afastado da final do torneio norte-americano por Bellucci, 74.º do mundo e que tinha eliminado Henrique Rocha no torneio, ao perder por 6-0 e 6-4, em uma hora e 15 minutos.

Após falhar na Carolina do Sul a sua quarta final de um Challenger, o portuense, de 22 anos, vai, agora, disputar o 'qualifying' do Open dos Estados Unidos.

