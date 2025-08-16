Menu
​Para regalo de Zulmira, Maria e Alice, Ferreira do Zêzere estreou-se na Volta e a vila encheu-se de vida

16 ago, 2025 - 08:55 • Pedro Castelo*

Ferreira do Zêzere tornou-se na 218.ª localidade a entrar no mapa desta mítica competição que já leva 98 anos e 86 edições.

Ferreira do Zêzere viveu na sexta-feira um dia para recordar. Pela primeira vez na história, a vila foi palco de uma partida da Volta a Portugal, tornando-se a 218.ª localidade a entrar no mapa desta mítica competição que já leva 98 anos e 86 edições.

O sol ajudou e, desde cedo, as ruas ganharam uma energia pouco habitual. Crianças, famílias, curiosos e amantes do ciclismo juntaram-se para ver de perto os corredores, ouvir o som das bicicletas e viver a festa. Para ajudar na animação, houve música a cargo da Sociedade Filarmónica Ferreirense.

Para muitos, foi um momento único. “Para a vila é importante, dá mais vida. Hoje está muito mais gente na rua. Ao fim de semana e feriados isto costuma parecer um dormitório”, dizia, sorridente, Zulmira Felipe, orgulhosa com a agitação que se sentia.

Sentada logo ao lado estava Maria, para quem este dia significa mais do que a partida dos ciclistas. “Dá outra vida à vila e começa a vir mais gente. A nossa terra é muito bonita e assim as pessoas conhecem e podem voltar para visitar as nossas praias fluviais”.

Alice Santos, funcionária da câmara municipal local, sublinhou o momento histórico. “É a primeira vez, é inédito. Gostei de ver tanta gente na rua. Geralmente vê-se movimento na zona das nas praias e no rio, mas hoje foi diferente. Isto é ótimo para dar a conhecer os nossos locais bonitos. Foi muito divulgado nas redes sociais e pelos meios de comunicação social”.

Com a meta de partida instalada no coração da vila, Ferreira do Zêzere mostrou que sabe receber e que tem muito para oferecer a quem chega. Na sexta-feira não foi apenas mais uma etapa da Volta. Foi um dia em que o ciclismo se encontrou com o orgulho local e deixou uma marca difícil de esquecer.


