Tivani bisa e Nych está a 16 quilómetros de voltar a ganhar a Volta

16 ago, 2025 - 17:21
O argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano) venceu a nona etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, que partiu de Alcobaça e terminou no Alto de Montejunto.
O ciclista do país das pampas bisa na Volta 2025 – depois de ter ganho no Sameiro, em Braga - e beneficia da avaria do espanhol Paul Martí (Israel Academy) já dentro do último quilómetro.
Na geral, Artem Nych (Anicolor) mantém a camisola amarela, apesar de ter perdido alguns segundos para o seu colega de equipa Guerin.
A Volta a Portugal termina este domingo com um contrarrelógio de 16.7 km em Lisboa.