  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Jaime Faria e Henrique Rocha já têm adversário no US Open

17 ago, 2025 - 21:12

A prova nos Estados Unidos vai decorrer de 18 de agosto a 8 de setembro.

Já é conhecida a sorte de dois portugueses na fase de qualificação do US Open em ténis.

Jaime Faria, 15.º cabeça-de-série do qualifying e 124.º ATP, vai defrontar o japonês Rio Noguchi (210°).

Em caso de vitória, o próximo adversário vai sair da partida entre o italiano Giulio Zeppieri e o libanês Hady Habib.

Já Henrique Rocha (172.º) vai defrontar na primeira ronda da qualificação o francês Pierre-Hugues Herbert (134.º).

Se vencer, o tenista luso vai ter pela frente o australiano Bernard Tomic ou o norte-americano Patrick Kypson.

A prova vai decorrer de 18 de agosto a 8 de setembro.

