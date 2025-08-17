Jaime Faria e Henrique Rocha já têm adversário no US Open

17 ago, 2025 - 21:12
Já é conhecida a sorte de dois portugueses na fase de qualificação do US Open em ténis.
Jaime Faria, 15.º cabeça-de-série do qualifying e 124.º ATP, vai defrontar o japonês Rio Noguchi (210°).
Em caso de vitória, o próximo adversário vai sair da partida entre o italiano Giulio Zeppieri e o libanês Hady Habib.
Já Henrique Rocha (172.º) vai defrontar na primeira ronda da qualificação o francês Pierre-Hugues Herbert (134.º).
Se vencer, o tenista luso vai ter pela frente o australiano Bernard Tomic ou o norte-americano Patrick Kypson.
A prova vai decorrer de 18 de agosto a 8 de setembro.