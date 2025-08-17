Menu
Natação. Quatro portugueses no Mundial júnior

17 ago, 2025 - 19:44

O evento vai decorrer na Roménia.

A seleção portuguesa de juniores de natação vai ter quatro atletas no Mundial da categoria.

Os atletas lusos são os seguintes: Zara Rojas (Individual - Madeira - 50 e 100 mariposa), Gonçalo Azevedo (FC Porto - 100 e 200 livres), Miguel Oliveira (V. Guimarães - 50 e 100 costas) e Rui Pereira (Colégio Monte Maior - 400 e 1.500 livres).

O evento vai decorrer em Otopeni, na Roménia, entre 19 e 24 de agosto.

Vão estar presentes mais de 600 nadadores em representação de mais de 100 Federações.

