Rafael Lisboa. Portugal quer ultrapassar fase de grupos

O base português Rafael Lisboa reafirma que o objetivo de Portugal para o campeonato da Europa de basquetebol, que arranca dentro de 10 dias, é ultrapassar a fase de grupos.

De acordo com o jogador de 25 anos, que atua desde 2024/25 nos espanhóis do Ourense Baloncesto, este objetivo é claro para o grupo de trabalho luso desde que foi conseguido o apuramento para a fase final, a quarta de Portugal, após 1951, 2007 e 2011.

"Enquanto grupo, e desde o momento que nos qualificámos, que estabelecemos que nos queríamos apurar [para os oitavos de final] e eu acho que agora as pessoas acreditam connosco que é possível o apuramento, com a preparação que nós estamos a fazer, mas para nós não é uma novidade esta ambição e esta vontade de querer estar na fase seguinte", disse à agência Lusa Rafael Lisboa.

De acordo com o '28' luso, este o grupo de trabalho da formação das 'quinas' sempre foi ambicioso: "O 'prof' [o selecionador Mário Gomes] costuma dizer e é totalmente verdade: nós sempre que vamos para uma qualificação, para um Europeu, para o que é que seja, temos objetivos, e o nosso objetivo é o apuramento".

"Trabalhamos desde o primeiro dia para isso. Para nós, enquanto grupo, não é uma novidade a boa preparação que estamos a fazer, mas claro, há coisas a melhorar e há coisas a afinar para chegar ao dia 27 na máxima força", acrescentou.

A preparação contou com cinco jogos ao mais alto nível, três em solo espanhol, com Portugal a vencer a campeã europeia Espanha (76-74) e a perder com a Espanha B (63-64) e a Argentina (70-84), e dois em Braga, onde bateu a Islândia (83-79, na sexta-feira) e a Suécia (78-61, no sábado).

"Preparar a ganhar é sempre melhor do que preparar a perder e nós entramos para todos os jogos, independentemente de ser em competição ou não, para ganhar, é o ADN desta equipa. Todos os dias, até no treino, competimos uns com os outros para ganhar.

Trabalhar sobre as vitórias é sempre melhor e dá-nos mais confiança", explicou o base luso.

A seleção portuguesa somou duas boas exibições em Braga, dando sequência ao que tinha feito em Espanha: "Nós tivemos um primeiro jogo muito bom [76-74 à Espanha] e uma primeira parte muito boa com a Espanha B, enquanto o jogo com a Argentina e a segunda parte com a Espanha B não foram tão boas".

"Mas o basquetebol é mesmo assim, a evolução não vai sempre a crescer, às vezes temos altos e baixos, e hoje mostrámos que sabemos responder quando as coisas não ficam tão bem e mostrámos nestes dois jogos [com Islândia e Suécia] que somos uma equipa que quer ganhar jogos e vai lutar pelo apuramento no Europeu", frisou à lusa o internacional português.

No jogo com os suecos, Rafael Lisboa, em dia de 45.º jogo pela seleção principal, foi um dos destaques do conjunto das 'quinas', ao somar 14 pontos, sete assistências e três ressaltos, em 23.19 minutos, sendo que, com ele em campo, Portugal teve um saldo positivo de 19 pontos -- foi o melhor neste capítulo.

Depois destes cinco jogos, ainda há "mais uma semana de preparação, para afinar as últimas pontas para o Europeu", sendo que "o mais importante de tudo é ter toda a gente a 100% fisicamente para entrar para o Europeu".

"Vai ser uma semana de trabalho, de treino, de analisar os jogos que nós fizemos para corrigirmos os erros e mais um jogo com o Sporting [na quinta-feira, em Sines], que é mais um treino para melhorarmos. Vamos encarar esta semana como encarámos todas as outras semanas de preparação até agora", afirmou.

Para a estreia, em Riga, frente à República Checa, em jogo da primeira jornada do Grupo A, faltam apenas 10 dias, e Rafael Lisboa está consciente da importância deste embate.

"Nós não fugimos à responsabilidade. O primeiro jogo é um jogo fundamental, é um jogo que ganhando vai-nos colocar na luta até ao fim, e perdendo vai-nos deixar numa posição um bocado mais vulnerável. Por isso, estamos cientes da exigência, da pressão e da responsabilidade. Vamos estar prontos para nesse dia dar o nosso melhor e ganhar o jogo", finalizou.

No Eurobasket2025, a formação das 'quinas' vai defrontar a Sérvia, a coanfitriã Letónia, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga, e estreia-se em 27 de agosto, frente aos checos.

Os comandados de Mário Gomes defrontam em seguida os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (01 de setembro) e os estónios (03 de setembro), precisando de ficar nos quatro primeiros para seguir para os 'oitavos'.

A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.