  • Bola Branca 12h44
  • 18 ago, 2025
Ciclismo

Atenção, João Almeida. Vingegaard lidera Visma na Vuelta

18 ago, 2025 - 15:57

A prova, que começa em Itália, vai decorrer entre 23 de agosto e 14 de setembro.

A equipa da Visma Lease-Bike já escolheu os oito ciclistas que vão participar na Volta a Espanha em bicicleta.

O líder vai ser o habitual chefe de fila da equipa, Jonas Vingegaard.

A acompanhar o dinamarquês vão estar Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Victor Campenaerts, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Ben Tulett e Axel Zingle.

Vingeggard vem de um segundo lugar no Tour e nunca ganhou a Vuelta.

Um dos principais adversários vai ser João Almeida. O português é o líder da UAE Emirates em Espanha.

