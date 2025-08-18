Atenção, João Almeida. Vingegaard lidera Visma na Vuelta

18 ago, 2025 - 15:57
A equipa da Visma Lease-Bike já escolheu os oito ciclistas que vão participar na Volta a Espanha em bicicleta.
O líder vai ser o habitual chefe de fila da equipa, Jonas Vingegaard.
A acompanhar o dinamarquês vão estar Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Victor Campenaerts, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Ben Tulett e Axel Zingle.
Vingeggard vem de um segundo lugar no Tour e nunca ganhou a Vuelta.
Um dos principais adversários vai ser João Almeida. O português é o líder da UAE Emirates em Espanha.
A prova, que começa em Itália, vai decorrer entre 23 de agosto e 14 de setembro.