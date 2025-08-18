Basquetebol. Anthony da Silva dispensado por lesão

O base Anthony da Silva, com uma lesão no joelho direito, foi excluído da seleção portuguesa de basquetebol, reduzindo de 14 para 13 o número de jogadores que ficam a preparar o Europeu.

Segundo divulgou a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) no seu sítio oficial, Anthony da Silva ficou "fora dos trabalhos, devido a uma lesão no joelho direito, que o impossibilita de se juntar ao grupo".

Anthony da Silva lesionou-se em 7 de agosto, numa entrada para o cesto sobre o final do terceiro período do encontro com a Espanha B, que Portugal perdeu por 64-63, em Málaga.

Face a essa lesão, o base do Évreux, de 24 anos, já não defrontou a Argentina, ainda em Espanha, e, depois, foi dispensado dos jogos em Braga, na sexta-feira e no sábado, também, segundo o selecionador luso, Mário Gomes, porque iria ser pai.

Desta forma, o técnico da formação das quinas arranca em Sines para a última semana de preparação para o Eurobasket'2025, que começa em 27 de agosto, com 13 basquetebolistas, sendo que ainda terá de descartar um, pois só 12 seguirão para a fase final.

Mário Gomes divulgou em 18 de junho uma lista de 15 pré-convocados, mas, já durante o estágio, em 28 de julho, teve de 'cortar' Gonçalo Delgado, também por lesão. Nesta lista, nem entrou André Cruz, igualmente lesionado.

Em Sines, Portugal vai cumprir o último encontro de preparação, na quinta-feira, pelas 18h00, frente ao Sporting.

No Eurobasket'2025, a formação das quinas vai defrontar a Sérvia, a coanfitriã Letónia, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga, estreando-se em 27 de agosto, frente aos checos.

Os comandados de Mário Gomes defrontam em seguida os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (1 de setembro) e os estónios (3 de setembro), precisando de ficar nos quatro primeiros para seguir para os 'oitavos'.

A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.