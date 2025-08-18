Portugal em Milão empenhado em defender dois títulos

Os canoístas Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, e a dupla João Ribeiro e Messias Baptista, em K2 500, defendem nos Campeonatos do Mundo de velocidade, entre quarta-feira e domingo, em Milão, os títulos conquistados em 2023, no Canadá.

A seleção portuguesa para os Mundiais é composta por oito homens, dois na canoagem adaptada, e seis mulheres, conta ainda com os sub-23 Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha que, juntamente com João Ribeiro e Messias Baptista, surgem como campeões da Europa de K4 500, após vencerem na República Checa, em junho.

Além do olímpico K1 1.000 metros, Fernando Pimenta vai competir igualmente em K1 500 e 5.000, sendo que na distância mais longa também tem conquistado pódios com grande regularidade.

O setor feminino vive uma fase de renovação e rejuvenescimento, com a olímpica e experiente Teresa Portela a participar no K1 200 metros e a liderar o K4 500, ausente em Paris2024, juntamente com as jovens Ana Brito, Ana Rodrigues e Inês Costa.

O trio sub-23 está ainda a ganhar experiência e consistência internacional que lhe permita lutar por uma vaga em Los Angeles2028.

Nas canoas, apenas representação feminina, nomeadamente Beatriz Fernandes, vice-campeã mundial sub-23 de C1 500 metros, mas que participará nos 200 metros e fará parceria com Inês Penetra no C2 500.

Quanto à canoagem adaptada, Norberto Mourão vai procurar voltar aos pódios em KL2, enquanto Alex Santos procura inédito ‘metal’ mundial em VL1.

Os Mundiais de canoagem de velocidade vão ser disputados em Milão, em Itália, entre quarta-feira e domingo, por cerca de 800 atletas, em representação de 73 países.