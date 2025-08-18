Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 18 ago, 2025
Sinner desiste de final e entrega triunfo a Alcaraz

18 ago, 2025 - 21:14 • Lusa

Torneio de Cincinnati não terminou da forma que se esperava.

A+ / A-

O espanhol Carlos Alcaraz foi promovido a vencedor do Masters 1.000 de Cincinnati, face à desistência do italiano Jannik Sinner, que sentiu uma indisposição ainda no primeiro set da final do torneio norte-americano.

O líder da hierarquia ATP surgiu no encontro visivelmente debilitado, manifestando várias vezes desconforto na região abdominal, que o levou a abandonar o duelo quando o espanhol, número dois do mundo, vencia por 5-0.

Sinner, que procurava revalidar o título alcançado no ano passado, ainda foi assistido no banco, mas rapidamente percebeu que não tinha condições para continuar em jogo e isso mesmo manifestou à equipa médica e ao árbitro, admitindo que não se sentia bem.

"Não consigo. Lamento muito pelos fãs", pôde ouvir-se na transmissão televisiva, quando o transalpino falava com o árbitro e antes de ser confortado por Alcaraz, que, assim, foi declarado vencedor do torneio em que tinha sido finalista em 2023.

Perante esta desistência, resta saber em que condições surgirá Sinner no Open dos Estados Unidos, o quarto e último 'major' da temporada, que arranca no domingo, e no qual irá defender o estatuto de campeão.

Ouvir
