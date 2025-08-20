Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 20 ago, 2025
Rui Oliveira é segundo no Renewi Tour

20 ago, 2025 - 18:20 • Lusa

Disputou-se, esta quarta-feira, a primeira etapa. Tim Merlier é líder.

O ciclista português Rui Oliveira (UAE Emirates) ocupa a segunda posição do Renewi Tour, depois da primeira etapa, conquistada esta terça-feira ao sprint pelo belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), em Breskens, na Bélgica.

Graças às bonificações conseguidas nos sprints intermédios, o campeão olímpico de madison, que esteve na fuga, formada após um corte no pelotão, terminou a primeira etapa na segunda posição da geral, a dois segundos de Merlier, e com menos um do que o belga Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale).

No final dos 182,6 quilómetros entre Terneuzen e Breskens, Merlier impôs-se no sprint, em 3:40.05 horas, o mesmo tempo do belga Arnaud de Lie (Lotto) e do colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), segundo e terceiro, respetivamente.

A segunda etapa, igualmente num percurso de 172,7 quilómetros praticamente plano, liga Blankenberge a Ardooie.

