Basquetebol. Vitória no ensaio geral para o Europeu

21 ago, 2025 - 20:08
A Seleção venceu o Sporting por 100-82, no último jogo particular antes da estreia no EuroBasket.
Em Sines, os leões estiveram na frente em grande parte do encontro, mas a equipa das quinas teve uma parte final da partida forte com um parcial de 17-2.
Diogo Brito, com 26 pontos e 5 assistências, foi o MVP da partida.
Já Neemias Queta voltou a sofrer um toque e só jogou 10 minutos (6 pontos e 1 ressalto).
O selecionador Mário Gomes adiantou ainda que é o jogador Ricardo Monteiro a ficar fora dos 12 da escolha final.
Portugal viaja no domingo para a Letónia.
Lista final:
Bases: Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), e Rafael Lisboa (Ourense).
Extremos: Nuno Sá (Galomar), Travante Williams (Oradea), Diogo Brito (Ourense), Francisco Amarante (Oviedo) e Vladyslav Voytso (FC Porto).
Postes: Cândido Sá (CB Cáceres), Daniel Relvão (Benfica), Miguel Queiroz (FC Porto) e Neemias Queta (Boston Celtics)