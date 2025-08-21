Canoagem. Beatriz Fernandes e Inês Penetra na final de C2 500m

21 ago, 2025 - 16:50
As canoístas portuguesas Beatriz Fernandes e Inês Penetra apuraram-se para a final do Campeonato do Mundo de canoagem na categoria C2 500 metros.
As atletas terminaram a prova com um tempo de 1.59,58 minutos, ficando apenas atrás da Ucrânia que fez menos 2,08 segundos que a dupla portuguesa.
A final realiza-se esta sexta-feira, pelas 14h25.
Esta é, para já, a segunda final de Portugal depois da embarcação K4 500 metros composta por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha.
O evento decorre até domingo na cidade de Milão, em Itália.