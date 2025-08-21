Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundial de Itália

Canoagem. Beatriz Fernandes e Inês Penetra na final de C2 500m

21 ago, 2025 - 16:50

A prova decisiva vai ser disputada esta sexta-feira.

A+ / A-

As canoístas portuguesas Beatriz Fernandes e Inês Penetra apuraram-se para a final do Campeonato do Mundo de canoagem na categoria C2 500 metros.

As atletas terminaram a prova com um tempo de 1.59,58 minutos, ficando apenas atrás da Ucrânia que fez menos 2,08 segundos que a dupla portuguesa.

A final realiza-se esta sexta-feira, pelas 14h25.

Esta é, para já, a segunda final de Portugal depois da embarcação K4 500 metros composta por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha.

O evento decorre até domingo na cidade de Milão, em Itália.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?