Canoagem. Duas finais garantidas esta quinta-feira

Portugal garantiu esta quinta-feira o acesso à final dos Mundiais de canoagem na C2 500 metros feminina, bem como na classe adaptada de KL1 200, elevando para três o número de regatas asseguradas para medalhas até agora em Milão, Itália.

Em dia de 21.º aniversário, Beatriz Fernandes juntou-se a Inês Penetra numa regata consistente que resultou no segundo lugar na sua semifinal, assegurando uma inédita presença das canoas femininas em finais de mundiais absolutos.

O desenho que permitiu fazer história foi consumado em 1.59,58 minutos, somente batido pelas rivais da Ucrânia, nação vice-campeã olímpica e que cruzou a meta 2,08 segundos antes. A final realiza-se na sexta-feira, às 14h25.

Na canoagem adaptada, e depois de falhar o acesso direto à prova decisiva, Alex Santos dominou a semifinal de KL1 200 metros para cortar a meta em 50,85, batendo o chinês Jianrong Zhu por 1,14 segundos e qualificando-se para a final de sábado, às 9k00.

Formado apenas em maio, por isso com pouco tempo de conjunto, o K4 500 de Teresa Portela, Ana Brito, Ana Rodrigues e Inês Costa celebrou efusivamente o quinto lugar que lhes permite ir à final B, para discutir o alinhamento entre a 10.ª e 18.ª posições.

As 10.ª classificadas nos Europeus de junho vão agora tentar agarrar a melhor posição numa competição mais difícil face a rivais como a Nova Zelândia, Austrália, China ou México.

Iago Bebiano ambicionava a final de K1 200 metros, contudo, apesar de um bom arranque, não conseguiu manter o ritmo e terminou em quarto, a escassos 12 centésimos do terceiro, que valia o apuramento, pelo que vai agora lutar pelo 10.º posto.

Nas primeiras regatas do dia, as quatro tripulações que entraram nas eliminatórias avançaram para as meias-finais, nomeadamente os campeões do mundo João Ribeiro e Messias Baptista, em K2 500, Fernando Pimenta, em K1 500, Teresa Portela, em K1 200, e Beatriz Fernandes, em C1 200.

Para sexta-feira, destaque para as finais do K4 500 metros de Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, que vão tentar provar que o título europeu conquistado em junho não foi surpresa.

Beatriz Fernandes e Inês Penetra também competem pela primeira vez na regata das medalhas, para a qual Pimenta se vai tentar apurar na defesa do título de K1 1.000 metros, em semifinal que conta com os quatro melhores europeus desta época, incluindo o limiano, que foi ouro na República Checa.