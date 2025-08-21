Como podem João Almeida e a UAE bater Vingegaard na Vuelta? "Terão de correr de forma mais cerebral"

Depois da melhor época da carreira, o ciclista João Almeida só surpreenderia na Vuelta caso se tornasse o primeiro português da história a vencer uma grande volta de três semanas. O ciclista da UAE Emirates recuperou de uma fratura nas costelas no Tour, onde desfalcou o bloco vencedor de Tadej Pogacar, e é um dos líderes da equipa para o último "grand tour" da temporada. Almeida vai para a sua décima prova de três semanas desde a estreia impactante no Giro d'Itália 2020, em que andou vários dias com a camisola rosa. O melhor que conseguiu desde então foi um terceiro lugar no Giro de 2023. Regressa à Vuelta com objetivo assumido de pódio e tentar surpreender a Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard. Tiago Machado, português que correu a Vuelta em cinco ocasiões, defende que Almeida já tem o seu valor provado depois de uma grande temporada com triunfos na Volta ao País Basco, Suíça e Romandia. "Surpreender só se for mesmo pelo facto de ser o primeiro português a vencer uma grande volta, porque tudo o que ele faça já não surpreende. Já o tinha provado em épocas anteriores e, até à queda no Tour, ficou visível a grande evolução que teve. Venceu praticamente todas as provas por etapas e também com vitórias em etapas", destaca, à Renascença.

Apesar do bom ano, Machado reconhece que não se pode colocar Almeida no patamar do dinamarquês que venceu o Tour em duas ocasiões e que continua a ser o principal rival de Pogacar.

"No mesmo patamar só Vingegaard e Pogacar. O João vem numa segunda linha de grandes campeões, a par do Remco e do van der Poel, que têm palmarés muito fortes. Acho que temos de o colocar no mesmo patamar. Estar na luta é difícil e ter um português constantemente na luta é um orgulho para todos nós", elogia. Tiago Machado, que correu pela RadioShack, NetApp-Endura e pela Katusha, acredita que a UAE Emirates terá de mudar a sua estratégia habitual para quebrar um bloco forte da Visma. "Todos na UAE têm grande talento ou não estariam lá. Eles vencem muitas provas com ciclistas diferentes, mas se calhar terão de correr de forma mais cerebral, não tanto com o coração como fazem com o Pogacar. Sem erros, poderão desmontar o bloco da Visma, mas não será uma tarefa fácil", reconhece. A polémica parceria com Ayuso No planeamento original da temporada, Almeida seria novamente gregário de Tadej Pogacar, que tinha a Vuelta no seu calendário inicial. O campeão do mundo pretendia fechar este ano o objetivo de conquistar todas as grandes voltas, mas o Tour deixou mossa e o esloveno optou por não fazer a prova para se concentrar em renovar o título de campeão do mundo. Assim, o português subiu a líder, estatuto que partilhará com o espanhol Juan Ayuso. Os dois têm um histórico de conflito, mas Tiago Machado acredita que "a estrada coloca todos no seu sítio". "No passado, houve equipas com dois líderes e depois a estrada é que decide. Todos são profissionais e querem o melhor para a sua equipa. Quando assim não é, cabe aos diretores não tomarem partido e chamá-los à razão. A estrada colocará cada um no seu sítio e espero que coloque o espanhol e não o nosso português, como é óbvio", diz, entre risos.