"Está na hora de acabar com a maré de azar". João Almeida não pensa em menos do que pódio na Vuelta

O ciclista João Almeida não quer menos do que o pódio na 80.ª Volta a Espanha, com o português a assegurar estar 100% recuperado da fratura de costela e a apontar ainda a uma vitória de etapa.

"Tendo em conta a situação, [...] ponho-me no pódio, certamente, mas menos do que isso, obviamente, não ficaria satisfeito. Aspirar à vitória, acho que também acaba por não ser 100% realista, tendo em conta que também há um Jonas Vingegaard. Se fizesse pódio ficava feliz e, obviamente, quero sempre tentar o lugar mais alto", admitiu em entrevista à agência Lusa.

O corredor da UAE Emirates vai regressar à competição na Vuelta, pouco mais de um mês após ter abandonado precocemente o Tour à nona etapa, dois dias depois de ter fraturado uma costela numa queda, mas assume-se como um dos principais candidatos ao triunfo final.

"Sou dos corredores mais fortes estatisticamente também, de estar ali com os melhores números. Mas acho que também a minha situação é um bocado específica. Tive a queda, estive algum tempo sem andar na bicicleta, sem tocar nela. Não venho propriamente com a melhor preparação, longe disso. Mas também sei o meu valor, sei que sou um corredor bom e acho que vou estar bem", antecipou.

Almeida diz sentir-se "100% recuperado" há "basicamente duas semanas", garantindo que vai partir para esta Vuelta "sem dores e sem limitações".

"A minha fratura é uma fratura não complicada, portanto também não houve muito a fazer, é só descansar e recuperar ao máximo, para isto ficar bom o mais rápido possível", notou.

Nesta "paragem forçada", o melhor voltista português da atualidade esteve 10 dias sem andar de bicicleta.

"Depois, foi começar a treinar para a Vuelta. Não posso propriamente desfrutar, nem nada. É foco total no treino. O tempo já é escasso, [por isso] o pouco tempo que tive para me preparar já teve de ser aproveitado ao máximo. Então, foi assim uma luta contra o relógio", descreveu.

No processo de recuperação, Almeida treinou o mais que conseguiu, como faz sempre, "para estar na melhor forma possível".

"Já é uma temporada longa, com muita corrida, já temos muitos quilómetros nas pernas este ano. Então, também não há assim muito mais a fazer", explicou, defendendo que, embora a paragem afete a sua forma, não será uma desvantagem nesta Vuelta, na qual acredita que vai "entrar bem" e "ir crescendo dia a dia".