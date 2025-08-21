Menu
Ténis

Henrique Rocha a uma vitória do quadro principal do US Open

21 ago, 2025 - 23:12

Já Nuno Borges tem entrada garantida e até já tem adversário.

A+ / A-

O tenista português Henrique Rocha apurou-se para a terceira e última ronda de qualificação do Open dos Estados Unidos, último torneio do Grand Slam da temporada, ao bater o australiano Bernard Tomic em dois sets.

Num duelo que opôs dois tenistas separados por apenas uma posição no ranking ATP, Rocha (168.º) impôs-se a Tomic (169.º) em 1H58, com os parciais de 7-6 e 6-2, depois de o encontro entre ambos ter sido um de vários adiados para hoje, devido ao mau tempo que se fez sentir em Nova Iorque na quarta-feira.

O português vai agora disputar a terceira e derradeira ronda do qualifying pela primeira vez, depois de ter caído na ronda inaugural do major nova-iorquino no ano passado.

Para se juntar no quadro principal de singulares ao compatriota Nuno Borges, número um nacional, Rocha terá de ultrapassar o vencedor do encontro entre o italiano Francesco Passaro (121.º) e o mexicano Rodrigo Pacheco Méndez (226.º).

Também à procura de se estrear no quadro principal do Open dos Estados Unidos, Jaime Faria (118.º) joga hoje diante do transalpino Giulio Zeppieri (260.º) na segunda ronda.

Nuno Borges, número um nacional e 42.º da hierarquia mundial, é o único tenista português já garantido no quadro principal de singulares do último torneio do Grand Slam da temporada, com entrada direta, o mesmo sucedendo com Francisco Cabral na variante de pares, em que vai fazer dupla com o austríaco Lucas Miedler.

