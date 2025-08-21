João Almeida “pronto” para a Vuelta

O ciclista João Almeida, da UAE Emirates, a 48 horas do início da Volta a Espanha em bicicleta, garante estar “a 100%” depois de duas semanas e meia de treino forte.

“Sinto-me bem na bicicleta. Tive duas semanas e meia de treino apropriado, a 100%. Também treinei na semana anterior, mas muito calmamente no regresso à bicicleta, passo a passo. Não quisemos apressar-nos, mas agora acho que estou pronto, sinto-me bem, mas veremos dia a dia”, disse, em conferência de imprensa da equipa.

De recordar que o português caiu durante o Tour e fraturou uma vertebra, obrigando a desistir na prova francesa.

Sobre a Vuelta 2025, João Almeida dá o favoritismo ao chefe de fila da Visma-Lease a Bike, mas a UAE Emirates tem um trunfo para jogar.

“Acho que o Vingegaard é claramente o favorito, ganhou duas vezes o Tour, é um dos mais fortes ciclistas desta geração, mas nós também estamos fortes e podemos estar confiantes. Ambas as equipas são fortes, mas se pensarmos em duas cartas para jogar, nós somos mais fortes. É mais fácil ter dois trunfos do que apenas um, é uma vantagem para nós e tentaremos fazer o melhor possível”.

Quem também falou foi Juan Ayuso, o outro colíder da UAE Emirates.

O jovem espanhol abriu a porta a ajudar João Almeida.

“A preparação foi estranha, corri pouco, vamos ver como estou. Se puder ser uma aposta para a equipa na Vuelta, perfeito, se não, vou dedicar-me a ajudar o João Almeida. Se não for para a geral, vou tratar de o ajudar”, garantiu.

A Vuelta começa este sábado. As primeiras etapas decorrem em Itália.