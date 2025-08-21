Menu
Ténis

Nuno Borges defronta norte-americano no US Open

21 ago, 2025 - 18:50 • Lusa

Português tem entrada direta no quadro principal do principal torneio norte-americano.

O tenista Nuno Borges vai defrontar o norte-americano Brandon Holt na jornada inaugural do Open dos Estados Unidos, último torneio do Grand Slam da temporada, ditou o sorteio realizado hoje em Nova Iorque.

O número um nacional e 42 do ranking ATP, que há um ano atingiu os oitavos de final do major norte-americano, vai medir forças pela primeira vez na carreira com o californiano, de 27 anos, que figura no 111.º posto na hierarquia mundial.

Em caso de vitória, Borges, para já o único português com acesso ao quadro principal do torneio nova-iorquino, terá como adversário na fase seguinte o vencedor do encontro entre o dinamarquês Elmer Moller (110.º ATP) e o norte-americano Tommy Paul, 14.º cabeça de série da prova.

Enquanto o tenista maiato, que em 2024 foi derrotado em Flushing Meadows pelo russo Daniil Medvedev, já conhece o primeiro adversário, os seus compatriotas, Jaime Faria e Henrique Rocha, ainda lutam na fase de qualificação por uma vaga no quadro principal do Open dos Estados Unidos.

