  Bola Branca 18h15
  22 ago, 2025
Andebol. Sporting conquista Supertaça

23 ago, 2025 - 18:13 • Carlos Calaveiras

Leões voltam a derrotar dragões.

O Sporting venceu o FC Porto, por 36-29, e conquistou a Supertaça de andebol.

Os leões dominaram a partida em Sines e, depois da conquista do campeonato e da Taça de Portugal, a equipa de Alvalade faz o pleno a nível nacional.

O bicampeão nacional vencia por cinco golos ao intervalo e na segunda-parte aumentou a vantagem para sete golos.

O treinador do Sporting, Ricardo Costa, fala numa vitória "inquestionável" dos leões sobre o FC Porto.

"Temos a ambição de continuar a querer vencer, porque queremos marcar uma história no andebol português. E quero dar os parabéns aos atletas que fizeram um grande jogo. Acho que merecemos o título", declarou Ricardo Costa.

O treinador do FC Porto, Magnus Andersson, deu os parabéns ao adversário, mas mostrou-se "algo desapontado" com a forma como os azuis e brancos perderam a Supertaça.

Precisamos de ser muito, muito mais fortes e inteligentes. Não há muito a dizer sobre o resultado. Tivemos hipóteses, mas precisamos de ser melhores na defesa", disse o treinador dos dragões.

