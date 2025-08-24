Menu
  • 22 ago, 2025
João Ribeiro e Messias Baptista vice-campeões em K2 500m

24 ago, 2025 - 10:28 • Olímpia Mairos , com Lusa

Já Fernando Pimenta na final dos K1 500 metro ficou em 4.º lugar.

Os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista sagraram-se este domingo vice-campeões do Mundo de K2 500 metros, o terceiro pódio de Portugal em Milão.

Os canoístas perderam o título mundial, mas conseguiram terminar a prova em 2º lugar.

A largar na pista seis, a dupla lusa, que defendia o título mundial alcançado em 2023 na Alemanha, concluiu o seu desempenho em 1.28,44 minutos, ficando a 16 centésimos de segundo da dupla da Hungria, ouro.

Em 3º lugar, a 66 centésimos dos magiares, ficou a Alemanha.

João Ribeiro e Messias Baptista já se tinham sagrado campeões do Mundo na sexta-feira, mas em K4 500 metros, juntamente com os estreantes Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, enquanto Fernando Pimenta tem o bronze em K1 1.000 metros.

Já Fernando Pimenta ficou para trás. Na final dos K1 500 metros o canoísta português ficou em 4.º lugar. À hora de almoço o limiano volta a competir, mas na final dos K1 5 mil metros.

