Sabalenka entra a vencer no US Open

24 ago, 2025 - 21:50
A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, campeã em 2024, qualificou-se para a segunda ronda do Open dos Estados Unidos em ténis, depois de vencer a suíça Rebeka Masarova na estreia no quarto torneio do Grand Slam da temporada.
A líder do ranking mundial, que não perde na primeira ronda de um 'major' desde o Open da Austrália de 2020, venceu Masarova, 109.ª do mundo, por 7-5 e 6-1, em 1h21.
Na próxima ronda, Sabalenka, finalista do Open da Austrália e de Roland Garros este ano, vai defrontar a russa Polina Kudermetova, 67.ª, que hoje beneficiou da desistência da espanhola Núria Parrizas Diaz, 133.ª