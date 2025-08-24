Menu
Vingegaard ganha e é o novo líder da Vuelta

24 ago, 2025 - 16:44 • Redação com Lusa

Na segunda-feira, ainda em Itália, os ciclistas da 80.ª edição da Volta a Espanha percorrem 134,6 quilómetros, entre San Maurizio Canavese e Ceres, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de quarta categoria.

O dinamarquês Jonas Vingegaard ganhou a segunda etapa da Volta a Espanha em Bicicleta, a primeira a terminar com uma subida.

O chefe de fila da Visma-Lease a Bike ganhou num pequeno grupo a Giulio Ciccone.

Já o português João Almeida, da UAE Emirates, foi quinto classificado, tendo chegado a dois segundos da frente.

Com esta vitória, Vingegaard assume a liderança da prova.

A etapa ficou marcada por chuva nos quilómetros finais e uma queda de vários ciclistas, incluindo quase toda a equipa da Visma.

Graças às bonificações do triunfo na etapa, Vingegaard passou a ter quatro segundos de avanço sobre Ciccone e seis sobre Gaudu. João Almeida está agora no 11.º lugar, a 12 segundos do novo camisola vermelha.

O campeão português Ivo Oliveira (UAE Emirates), que ‘puxou’ na frente do pelotão já na subida final, terminou na 153.ª posição, a 11 minutos do novo líder, caindo para 152.º, a 11.10.

