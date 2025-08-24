Voleibol. Sporting contrata campeão olímpico

O Sporting oficializou a contratação de um campeão olímpico em Londres2012 para a sua equipa de voleibol.

O distribuidor russo Sergey Grankin, de 40 anos, chega a Alvalade depois de passar por Dínamo Moscovo, VC Belogorie Belgorod, Berlin Recycling Volleys ou Fakel Novy Urengoy.

Na apresentação, os leões destacam o vasto currículo do jogador.

"Para além de ter chegado à final da CEV Champions League em 2009/2010, conquistou três vezes a CEV Cup (2011/20212, 2014/2015 e 2017/2018). A nível doméstico, tem no palmarés as vitórias na Liga Russa (2007/2008), da Liga Alemã (2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022), da Taça da Rússia (2006/2007 e 2008/2009), da Taça da Alemanha (2019/2020), da Supertaça da Rússia (2008/2009 e 2009/2010) e da Supertaça da Alemanha (2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022)", escrevem os leões.

Já na seleção russa, Grankin conquistou ainda a medalha de bronze em Pequim2008, assim como com dois Campeonatos da Europa (2013 e 2017) e duas Ligas Mundiais (2011 e 2013). Em 2007 foi vice-campeão do Mundo.

O atleta deixou palavras elogiosas para o novo clube: "Já sabia que era uma grande organização, mas não conseguia imaginar [que era assim]. Quando cheguei, fiquei chocado e pensei: 'Uau, isto é muito bom".