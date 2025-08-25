Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

ténis

Francisco Cabral torna-se português mais bem classificado num ranking ATP

25 ago, 2025 - 11:50 • Lusa

Francisco Cabral tornou-se o tenista português mais bem colocado da história num ranking ATP, depois de subir ao 26.º lugar da hierarquia de pares, superando o 28.º posto alcançado por João Sousa em singulares.

A+ / A-

Em 16 de maio de 2016, João Sousa atingiu o 28.º lugar do ranking de singulares, naquela que era até agora a melhor posição de sempre de um português, superada esta segunda-feira por Francisco Cabral, que subiu três postos, depois de ter chegado à final de Winston-Salem.

Ao lado do austríaco Lucas Miedler, que manteve o 28.º posto, o portuense perdeu no sábado a final do torneio norte-americano, frente aos brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos, ex-parceiro de Cabral.

Esta foi a segunda final da dupla luso-austríaca esta temporada, após ter vencido em Gstaad, na Suécia, e aconteceu antes do arranque do Open dos Estados Unidos, quarto e último torneio do Grand Slam da temporada.

Em singulares, Nuno Borges subiu uma posição e é agora o 41.º do mundo, a mesma ascensão de Jaime Faria (117.º) e Henrique Rocha (167.º), num ranking que continua a ser liderado pelo italiano Jannik Sinner, seguido do espanhol Carlos Alcaraz e do alemão Alexander Zverev.

No ranking feminino também não houve alterações no topo da tabela, com a bielorrussa Aryna Sabalenka a liderar, à frente da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff.

Matilde Jorge voltou a ser a melhor portuguesa, ao subir à 213.ª posição, depois de ultrapassar a irmã Francisca Jorge, que ascendeu ao 219.º lugar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?