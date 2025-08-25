Gaudu ganha etapa da Vuelta e empata com Vingegaard na geral

O francês David Gaudu (Groupama) venceu a terceira etapa da Volta a Espanha em Bicicleta.

A tirada, ainda em Itália, terminou com uma pequena subida nos últimos quilómetros, que endureceu a corrida.

Gaudu cumpriu os 134,6 quilómetros entre San Maurizio Canavese e Ceres, em Itália, em 2:59.24 horas, batendo na meta o dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Agora na geral, Vingegaard manteve a camisola vermelha de líder, mas em igualdade com Gaudu, que beneficiou das bonificações. Giulio Ciconne (Lidl-Trek) é terceiro, a oito segundos. Já João Almeida (UAE-Emirates) subiu ao 11.º lugar da geral e está a 16 segundos do líder.

Esta terça-feira, a quarta etapa parte da cidade italiana de Susa para acabar em França, em Voiron, após 206,7 quilómetros.