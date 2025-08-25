Lucas Lopes é agora 32.º na Volta a França do Futuro

O ciclista português Lucas Lopes saiu do top 30 da Volta a França do Futuro, ao cair para a 32.ª posição depois da segunda etapa, ganha pelo britânico Eliot Rowe, que fez valer a fuga do dia.

No final dos 136,7 quilómetros, entre Saint-Symphorien-sur-Coise e Vitry-en-Charollais, Rowe venceu em 2:59.02 horas, o mesmo tempo do alemão Louis Leidert e do luxemburguês Alexandre Kess, todos integrados numa fuga de 19 elementos, que cortou a meta com 2.27 minutos de avanço sobre o pelotão.

Na geral, o francês Maxime Decomble é o novo líder, com seis segundos de vantagem sobre o dinamarquês Simon Dalby e o australiano Jack Ward, segundo e terceiro, respetivamente.

À exceção de Daniel Moreira, que não partiu para a etapa desta segunda-feira, todos os restantes cinco elementos da seleção portuguesa terminaram integrados no pelotão, com Lucas Lopes, vencedor da classificação da juventude da Volta a Portugal, a ser o melhor luso, agora na 32.ª posição, a 2.31 minutos do líder.

Daniel Lima caiu para o 52.º posto, a 2.52 minutos, Gonçalo Tavares é 67.º, a 3.02, o mesmo tempo de João Martins, que é 77.º, e Rafael Barbas está em 80.º, a 3.09.

Na terça-feira, o pelotão da 61.ª edição do Tour de l’Avenir, prova da Taça das Nações sub-23, percorre 158,6 quilómetros, entre Etang-sur-Arroux e Châtillon-sur-Chalaronne.