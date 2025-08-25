Medvedev eliminado na primeira ronda do US Open não sem antes se atirar ao árbitro

O russo Daniil Medvedev perdeu na primeira ronda do US Open em ténis, mas a notícia tem a ver com o final do encontro. O tenista irritou-se com o árbitro Greg Allensworth antes do último ponto do encontro e o jogo esteve interrompido durante seis minutos.

O francês Benjamin Bonzi preparava-se para o primeiro match point quando um fotógrafo mudou de posição no court.

Medvedev não gostou e reclamou com o árbitro. O juiz advertiu o fotógrafo e atribuiu um novo primeiro serviço a Bonzi.

O jogador russo não gostou da repetição do ponto e começou a discussão.

"Estás a tremer porquê? És um homem ou não és? És um homem ou não és? (...) Ele quer ir embora mais cedo. Não recebe à hora, recebe por jogo", reclamou Medveded.

Não satisfeito, Daniil Medvedev ainda se virou para o público a pedir vaias para decisão.

Quem também sofreu foi a raquete que foi partida em pleno court.

Quando o jogo foi retomado, Medvedev acabou mesmo por perder a partida, mas só ao quinto set, para Bonzi (51 do mundo) e caiu na primeira ronda do US Open (6-3, 7-5, 6-7, 0-6 e 6-4). Agrava-se assim a crise de resultados em Grand Slams.