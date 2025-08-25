Portugal entra a golear no Europeu Sub19

A seleção portuguesa iniciou com uma goleada (11-0 no jogo com a França), a sua participação no Campeonato da Europa sub-19 de hóquei em patins.

O jogo contou para o Grupo A da competição, que reúne as quatro seleções mais fortes, e que tem agendada para ainda o Itália-Espanha.

Para o Grupo B, só com três seleções, a Suíça ganhou à Inglaterra por 6-3, folgando a Alemanha.

Quem vencer o Grupo A segue diretamente para as meias-finais, e fica com um dia de repouso no torneio, enquanto as restantes se vão cruzar, nos quartos de final, com as seleções do Grupo B.

No PalaBarsacchi de Viareggio os lusos, que procuram o terceiro título consecutivo, foram amplamente superiores e a história do jogo resume-se ao acumular dos golos, com 4-0 ao intervalo.

Rodrigo Preciso, com quatro golos e três assistências, foi o destaque individual da seleção portuguesa, enquanto o capitão Tomás Santos contribuiu com três golos.

Marcaram ainda por Portugal Afonso Ribeiro, com dois golos, e Guilherme Caetano e Santiago Honório, com um golo cada.

Portugal volta a jogar na terça-feira, pelas 17h45, defrontando a Espanha.