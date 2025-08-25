Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Roubaram as bicicletas à equipa do líder da Vuelta

25 ago, 2025 - 15:22 • Lusa

Camião da equipa foi assaltado e as autoridades já abriram uma investigação.

A+ / A-

Várias bicicletas da equipa Visma-Lease a Bike foram roubadas durante a noite em Itália, onde se está a disputar a terceira etapa da Volta a Espanha em bicicleta, anunciou a equipa.

"Na última noite, o camião dos nossos mecânicos foi assaltado e várias bicicletas foram roubadas. Os nossos mecânicos estão a trabalhar duro para garantir que a equipa está totalmente preparada para a terceira etapa", lê-se numa publicação nas redes sociais da equipa.

A Visma-Lease a Bike informa ainda que "a polícia lançou uma investigação ao incidente", que ocorreu antes da terceira etapa, que liga San Maurizio Canavese a Ceres, num total de 134,6 quilómetros.

A equipa neerlandesa foi ajudada por outras organizações como por exemplo a Lidl-Trek.

A noite trouxe ainda mais más notícias para o conjunto holandês, que viu o francês Axel Zingle desistir, na sequência da queda na segunda etapa, que afetou praticamente todo a equipa.

"Infelizmente, depois da queda de ontem [domingo], a nossa equipa médica teve de decidir que Axel Zingle não está em condições de continuar na Volta a Espanha. A sua primeira grande Volta com a equipa teve um fim prematuro", lê-se.

Depois de subir à liderança no domingo, Jonas Vingegaard parte para a 3.ª etapa com quatro segundos de vantagem sobre o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e seis sobre o francês David Gaudu (Groupama-FDJ), com o português João Almeida (UAE Emirates) em 12.º, a 12 segundos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?