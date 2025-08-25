Roubaram as bicicletas à equipa do líder da Vuelta

Várias bicicletas da equipa Visma-Lease a Bike foram roubadas durante a noite em Itália, onde se está a disputar a terceira etapa da Volta a Espanha em bicicleta, anunciou a equipa.

"Na última noite, o camião dos nossos mecânicos foi assaltado e várias bicicletas foram roubadas. Os nossos mecânicos estão a trabalhar duro para garantir que a equipa está totalmente preparada para a terceira etapa", lê-se numa publicação nas redes sociais da equipa.

A Visma-Lease a Bike informa ainda que "a polícia lançou uma investigação ao incidente", que ocorreu antes da terceira etapa, que liga San Maurizio Canavese a Ceres, num total de 134,6 quilómetros.

A equipa neerlandesa foi ajudada por outras organizações como por exemplo a Lidl-Trek.

A noite trouxe ainda mais más notícias para o conjunto holandês, que viu o francês Axel Zingle desistir, na sequência da queda na segunda etapa, que afetou praticamente todo a equipa.

"Infelizmente, depois da queda de ontem [domingo], a nossa equipa médica teve de decidir que Axel Zingle não está em condições de continuar na Volta a Espanha. A sua primeira grande Volta com a equipa teve um fim prematuro", lê-se.

Depois de subir à liderança no domingo, Jonas Vingegaard parte para a 3.ª etapa com quatro segundos de vantagem sobre o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e seis sobre o francês David Gaudu (Groupama-FDJ), com o português João Almeida (UAE Emirates) em 12.º, a 12 segundos.