Ben Turner estreia-se a vencer na Vuelta, Gaudu assume a camisola vermelha

26 ago, 2025 - 16:15 • Eduardo Soares da Silva
O britânico Ben Turner, de 26 anos, estreou-se a vencer na Vuelta ao conquistar a quarta etapa da prova, ao "sprint".
O ciclista da INEOS Grenadiers surpreendeu os mais rápidos do pelotão numa final com uma rampa algo exigente. Superou Jasper Philipsen, da Alpecin-Deceuninck, que ficou em segundo e falhou a "dobradinha".
Turner já tinha estado no Giro d'Itália esta época e o melhor que fez foi 3.º na etapa entre Modena e Viadana. É a sua estreia a vencer em grandes voltas.
Quem desiludiu foi o dinamarquês Mads Pedersen, da Lidl-Trek, que era apontado como um dos grandes favoritos do dia. Ficou para trás na curva anterior à meta e arrancou mais tarde do que os restantes. Foi sexto classificado. Edwards Planckaert, também da Alpecin, fechou o pódio.
O pelotão terminou compacto, mas há troca de camisola vermelha para David Gaudu, da Groupama-FDJ, com o mesmo tempo de Vingegaard. Como terminou esta etapa quase 20 posições à frente do dinamarquês, Gaudu passa a liderar no critério de desempate de soma das classificações de todas as etapas.
Mads Pedersen assume a camisola verde dos "sprinters" e Juan Ayuso, da UAE Emirates, continua a ser o melhor jovem em prova. A camisola da montanha é agora de Joel Nicolau, da Caja Rural - Seguros RGA.
A quinta etapa da Vuelta será um contrarrelógio por equipas, que promete criar as primeiras diferenças na classificação geral entre os ciclistas. Será um percurso de 24,1 quilómetros em Figueres, a prmeira a etapa em solo espanhol depois de passagens por Itália e França.