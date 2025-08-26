Ben Turner estreia-se a vencer na Vuelta, Gaudu assume a camisola vermelha

O britânico Ben Turner, de 26 anos, estreou-se a vencer na Vuelta ao conquistar a quarta etapa da prova, ao "sprint".

O ciclista da INEOS Grenadiers surpreendeu os mais rápidos do pelotão numa final com uma rampa algo exigente. Superou Jasper Philipsen, da Alpecin-Deceuninck, que ficou em segundo e falhou a "dobradinha".

Turner já tinha estado no Giro d'Itália esta época e o melhor que fez foi 3.º na etapa entre Modena e Viadana. É a sua estreia a vencer em grandes voltas.

Quem desiludiu foi o dinamarquês Mads Pedersen, da Lidl-Trek, que era apontado como um dos grandes favoritos do dia. Ficou para trás na curva anterior à meta e arrancou mais tarde do que os restantes. Foi sexto classificado. Edwards Planckaert, também da Alpecin, fechou o pódio.