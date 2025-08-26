Mário Gomes. “Temos qualidade, melhores do que se pensa em Portugal”

O selecionador português de basquetebol, Mário Gomes, afirma que a formação das quinas tem "qualidade" para estar na fase final do Eurobasket, na conferência de imprensa de apresentação, em Riga.

"O facto de estarmos aqui só é possível porque a equipa tem qualidade. Nós estamos aqui porque temos uma equipa com qualidade para estar aqui, jogadores com qualidade suficiente para estar aqui", frisou o técnico das quinas.

Após o segundo treino luso na Xiaomi Arena, em Riga, Mário Gomes reconheceu, porém, que o significado desta quarta presença lusa num Europeu, depois de 1951, 2007 e 2011, está dependente do que a equipa mostrar na fase final.

"Depende mais do que fizermos a seguir do que aquilo que fizemos até agora. Vamos ver como esta oportunidade é aproveitada. Espero, quanto mais não seja, que traga como consequência acreditar-se mais no jogador português em Portugal do que se acredita atualmente", disse o técnico luso, antes da estreia no Grupo A, diante da República Checa.

Mário Gomes reconheceu que "foi um longo caminho" até a esta fase final e reafirmou que o objetivo é "ultrapassar a primeira fase", algo que foi assumido em "fevereiro", após a qualificação e antes de conhecidos os adversários.

"Tenho a certeza que estamos prontos para jogar e vamos lutar por tudo", prometeu, acrescentando: "Fizemos uma boa preparação e as sensações foram boas. Tivemos algumas lesões, mas agora todos estão prontos. Agora é a valer, vamos ver o que conseguimos fazer".

O encontro entre Portugal e a República Checa, da primeira jornada do Grupo A do Campeonato da Europa de 2025, está marcado para quarta-feira, pelas 12h45, na Xiaomi Arena, em Riga.

Depois de defrontar os checos, os comandados de Mário Gomes defrontam a Sérvia (sexta-feira), a Turquia (sábado), a coanfitriã Letónia (segunda-feira) e a Estónia (03 de setembro), precisando de ficar num dos quatro primeiros lugares para seguir para os 'oitavos'.

A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia), entre 27 de agosto e 14 de setembro.