Eurobasket. Portugal estreia-se diante da República Checa

A seleção portuguesa masculina de basquetebol estreia-se esta quarta-feira na 42.ª edição do Eurobasket, enfrentando a República Checa na primeira jornada do Grupo A, sediado em Riga, Letónia.

No grupo de Portugal estão as equipas da Sérvia, Turquia, Letónia e Estónia, com os quatro primeiros de cada grupo a seguirem para os oitavos de final.

Portugal, que regressa ao Europeu após ausências prolongadas, conta com Neemias Queta, poste dos Boston Celtics, como principal figura. O jogo está marcado para as 12h45, na Xiomani Arena.

Na preparação para o torneio, Portugal realizou seis jogos. Venceu Espanha (campeã europeia), Islândia, Suécia e Sporting, e perdeu frente à Espanha B e à Argentina. Após o confronto com os checos, a equipa portuguesa defronta Sérvia, Turquia, Letónia e Estónia, com o objetivo de garantir um lugar entre os quatro primeiros do grupo.

A fase final do Eurobasket decorre entre esta quarta-feira e 14 de setembro em Riga, Limassol, Tampere e Katowice.