Eurobasket. Portugal vence República Checa na estreia

Portugal estreou-se no Eurobasket 2025, esta quarta-feira, com uma vitória sobre a República Checa, por 62-50. Há 18 anos que a seleção nacional masculina não vencia uma partida da fase final do Europeu.

Os "linces" estiveram o tempo quase todo (mais de 33 minutos, no total) na liderança do marcador e chegaram ao intervalo a vencer por 32-29. Confirmaram o triunfo no quarto período, com um parcial de 17-10.

Neemias Queta, a grande estrela da equipa das quinas, fez jus ao estatuto, com um duplo-duplo de 23 pontos e 18 ressaltos (15 defensivos), e ainda quatro bloqueios de lançamento. Os principais escudeiros do poste dos Boston Celtics foram Rafael Lisboa, com 15 pontos, e Travante Williams, com dez pontos, que foi também o "rei" dos roubos de bola, com cinco.

O próximo desafio de Portugal no Eurobasket, que decorre em quatro países (Chipre, Finlândia, Polónia e Letónia), é diante da Sérvia. Partida marcada para sexta-feira, às 19h15, em Riga, na Letónia.