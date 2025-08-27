Nuno Borges avança para a segunda ronda do US Open

Nuno Borges está na segunda ronda do US Open, quarto e último torneio do Grand Slam da temporada de ténis, depois de ter derrotado o norte-americano Brandon Holt, na madrugada desta quarta-feira.

O tenista português, atual número 41 do ranking ATP, só precisou de uma hora e 49 minutos para despachar o número 110 da hierarquia mundial, em três sets. Venceu pelos parciais de 6-4, 6-2 e 6-3.

É a segunda vez consecutiva, a terceira na carreira – desde 2022 –, que Nuno Borges supera a primeira ronda em Flushing Meadows. Em 2024, chegou à quarta ronda, o mais longe que já chegou em Majors (fase que também alcançou no Open da Austrália de 2024).

O tenista maiato terá agora pela frente um desafio teoricamente mais difícil. O adversário da segunda ronda no US Open é novamente norte-americano: Tommy Paul, 14.º do mundo, antigo número 8.