  • Bola Branca 18h14
  • 27 ago, 2025
UAE vence contrarrelógio na Vuelta. Vingegaard retoma a camisola vermelha, Almeida sobe ao pódio

27 ago, 2025 - 17:05 • Eduardo Soares da Silva

Dia ficou marcado por um protesto anti-Israel, que travou o desempenho da equipa. Visma-Lease a Bike perdeu algum tempo, mas foi o suficiente para Vingegaard segurar a vermelha.

A UAE Emirates venceu o contrarrelógio por equipas da quinta etapa da Volta a Espanha, a camisola vermelha regressa para Jonas Vingegaard, da Visma-Lease a Bike, e o português João Almeida sobe ao pódio.

Num percurso plano de 24,1 quilómetros em Figueres, o melhor tempo foi da Lidl-Trek durante bastante tempo, um tempo que acabaria superado pela UAE Emirates.

A Visma-Lease a Bike não podia perder mais de 16 segundos para a UAE, se quisesse resgatar a camisola vermelha. A equipa de Vingegaard foi de menos a mais, recuperou tempo no último terço do percurso e terminou a sete segundos de distância.

A INEOS Grenadiers era, talvez, a grande favorita ao dia de hoje, mas acabou por ficar no quinto posto, 16 segundos da UAE.

O francês David Gaudu segurou a vermelha durante um dia. A Groupama-FDJ foi a nona mais rápida, a 24 segundos da liderança.

Contas feitas, Jonas Vingegaard volta a vestir de vermelho depois de a ter perdido para Gaudu na terça-feira.

Juan Ayuso, da Emirates, está agora no segundo lugar, a oito segundos, enquanto que o português João Almeida sobe ao pódio e assume o terceiro lugar, com a mesma distância para Vingegaard.

O dia ficou ainda marcado por um protesto contra Israel, que viu a equipa Israel Pro Tech ser travada a meio do trajeto, acabando por registar o quinto pior tempo.

A etapa seis vê o regresso da alta montanha, a terminar em Andorra e a terminar com uma subida de cerca de dez quilómetros a 6,5% de pendente média.

  27 ago, 2025
  • 27 ago, 2025
