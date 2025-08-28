Chris Froome hospitalizado após "grave" acidente num treino

O ciclista britânico Chris Froome foi hospitalizado, na quarta-feira, após ter sofrido um "grave" acidente num treino, em França.

Segundo informa a equipa Israel-Premier Tech, esta quinta-feira, o quatro vezes vencedor da Volta a França, de 40 anos, foi "transportado por via aérea para o hospital em Toulon", depois de um "grave acidente", em que "nenhum outro ciclista ou veículo esteve envolvido".

"Felizmente, o Chris encontra-se estável e não susteve quaisquer ferimentos na cabeça. No entanto, os exames confirmaram um pneumotórax [colapso parcial ou total do pulmão], cinco costelas partidas e fratura de uma vértebra lombar, a que será operado esta tarde [de quinta-feira]", lê-se no comunicado.

A Israel Prima-Tech acrescenta que atualizará o quadro clínico de Chris Froome após a cirurgia.

Froome tem como troféu maior as quatro camisolas amarelas no Tour (com sete vitórias em etapas), mas não só aí se destacou. Conquistou também uma Volta a Itália e duas Voltas a Espanha, três edições do Critérium du Dauphiné, e duas da Volta à Romandia e da Voltas ao Omã, entre outros triunfos. Foi galardoado com o prémio Vélo d'Or, para o melhor ciclista da temporada, em três ocasiões: 2013, 2015 e 2017.