Jay Vine vence a fuga da sexta etapa da Vuelta, camisola vermelha passa para Traen

O ciclista australiano Jay Vine, da UAE Emirates, venceu a sexta etapa da Volta a Espanha, num dia de triunfo da fuga e de troca de camisola vermelha para o norueguês Torstein Traen, da Bahrain-Victorious.

Choveu durante praticamente toda a etapa que terminou em Andorra e, por isso, as principais equipas não arriscaram na perseguição à fuga.

O australiano cavou fosso na última subida e foi mais forte do que o resto dos ciclistas da fuga, numa etapa que terminou com uma subida de 9,6 quilómetros a 6,5% de pendente média.

Traen era o melhor colocado na classificação geral, cruzou a meta em segundo lugar e foi o suficiente para subir à liderança da prova. Lorenzo Fortunato, da Astana, fecha o pódio do dia.

Vine vence a sua terceira etapa da Vuelta na carreira, depois de ter conquistado duas pela Alpecin em 2022. É um dia marcante na carreira de Traen, de 30 anos, que cumpre apenas a sua segunda época no World Tour depois de ter passado vários anos pela Uno-X.

O português João Almeida fechou o espaço após um primeiro ataque de Giulio Ciccone, da Lidl-Trek, e depois tentou também deixar alguns adversários para trás, igualmente sem grande sucesso. O grupo dos favoritos chegou 4m20s depois de Jay Vine.



O dia ficou marcado pela perda de tempo de um dos favoritos. Juan Ayuso, da Emirates, não acompanhou o pelotão nos últimos 4,5 quilómetros da etapa, perdeu oito minutos para os restantes candidatos e deixa Almeida como único líder da UAE Emirates.

Contabilizadas as diferenças, Traen lidera com 30 segundos de vantagem para Bruno Armirail, da Decathlon AG2R La Mondiale, e a 1m01s de Lorenzo Fortunato.

O português João Almeida cai para sexto, a 2m41s da liderança, os mesmos oito segundos atrás de Vingegaard.

A sétima etapa volta a ser de montanha e com um final ainda mais duro. O dia arranca em Andorra e termina em Huesca com uma última subida de 12,1 quilómetros a 5,9% de pendente média.