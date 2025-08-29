Ayuso ganha etapa da Vuelta

29 ago, 2025 - 16:16
O espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) venceu a etapa 7 da Volta a Espanha em bicicleta, após fuga, entre Andorra e Cerler Huesca La Maglia.
Ayuso ganhou etapa - tapando os ouvidos à chegada - depois de ontem ter perdido quase oito minutos para os homens da frente.
A tática dos homens da UAE Emirates continua a levantar dúvidas. Jay Vine também voltou a tentar fugir e só Marc Soler estava com o português.
A 2.35 minutos chegou o grupo dos favoritos, com João Almeida, Jonas Vingegaard (Visma) e Giulio Ciccone, entre outros, incluindo o norueguês Torstein Traeen (Bahrain) a manter a camisola vermelha.
Após esta etapa, na geral, Almeida recupera o terceiro lugar, a 2.41 minutos, enquanto Vingegaard é segundo (a 2.33) de Traeen.
[em atualização]